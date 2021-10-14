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Международные резервы России обновили исторический максимум и составили более $618 млрд

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Россия в настоящее время входит в пятерку стран по объему международных резервов, уступая Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Счетной палаты по итогам проверки управления золотовалютными резервами.

«Объем международных резервов России превысил 618,2 миллиарда долларов США (по состоянию на 1 сентября 2021 года). Это исторический рекорд — за все время существования Банка России таких показателей добиться не удавалось», — указали аудиторы.

В ведомстве отметили, что Россия за последние годы сильно увеличила долю золота в своих международных резервах — с 7,8% на начало 2014 года до 23,3% по итогам 2020 года.

По данным Центробанка, международные резервы России по состоянию на 1 октября составляли $614,122 млрд.

В конце августа Международный валютной фонд (МВФ) выделил России $18 млрд в виде специальных прав заимствования (SDR) — это искусственно созданное средство для платежных расчетов фонда. Ожидается, что выделенные средства должны помочь странам восстановиться после пандемии, в частности, повысив ликвидность международных резервов.

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