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Омбудсмен: власти Москвы не планируют ограничивать работу ресторанов и ночных клубов из-за пандемии

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Pavel Golovkin/AP

Власти Москвы провели встречу с представителями ресторанной отрасли города в условиях подъема заболеваемости коронавирусом, заявил агентству «Интерфакс» вице-президент федерации рестораторов и отельеров России, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

По его словам, во время встречи представители столичного правительства напомнили, что заведения должны соблюдать санитарные требования Роспотребнадзора и департамента торговли и услуг Москвы.

«Нет никаких ужесточений, сегодня на совещании еще раз напомнили рестораторам, владельцам ночных клубов, баров о том, что надо соблюдать правила, что за правилами будут следить», — рассказал Миронов.

Он подчеркнул, что сообщения о возможном введении QR-кодов в столичных заведениях не обсуждался.

«Это именно вбросы. Это вообще не обсуждается, об этом нигде не говорилось, мы давно в диалоге с мэрией», — сказал бизнес-омбудсмен.

Ранее омбудсмен России по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам, чтобы нарастить темпы вакцинации. По ее словам, введение подобных мер для посещения фитнеса и ресторанов не влияет на уровень заболеваемости, но в розничной торговле алкоголем такие ограничения могут подействовать.

На фоне роста заболеваемости многие регионы ужесточают ограничительные меры, от введения системы QR-кодов и обязательной вакцинации до запретов на проведение массовых мероприятий. Подробнее читайте в материале «Газеты ру».

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