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Сбер и компания «СДС-Уголь» договорились сотрудничать в сфере ESG

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В рамках Российской энергетической недели Сбер и АО ХК «СДС-Уголь» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ESG (Environmental, Social and Corporate Governance). Документ подписали вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова и генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

«Мы сотрудничаем с группой ʺСДС-Угольʺ уже почти 15 лет, предоставляя партнеру классические банковские продукты, а последние несколько лет — и сервисы экосистемы Сбера. Теперь мы начинаем работать и в рамках крайне актуальной и важной темы ESG. Сбер является одним из лидеров в этой области в России, и наша задача — повысить информированность бизнеса о принципах и лучших практиках в ESG и повысить мотивированность компаний следовать им. Сбер уже заключил ряд соглашений о сотрудничестве в сфере ESG с ведущими российскими компаниями, и мы рады сообщить еще об одном — с компаний ʺСДС-Угольʺ, одним из крупнейших экспортеров угля в России», — рассказала Ольга Харламова

В рамках соглашения стороны намереваются сотрудничать по следующим направлениям: выявление экологических рисков, повышение качества управления и снижение ESG-рисков, применение наилучших технологий для снижения негативного воздействия на окружающую среду, улучшение процессов управления природоохранной деятельностью предприятия, увеличения рационального водопотребления, увеличение доли отходов, направленных на утилизацию, реализация принципов экономики замкнутого цикла, улучшение качества жизни жителей региона через реализацию соцпроектов и т. д.

«В основе миссии АО ХК «СДС-Уголь» заложены базовые принципы устойчивого развития. В своей работе мы опираемся на принципы безопасного труда, рационального природопользования, профессионализма и энтузиазма наших сотрудников. Мы проводим системную работу по улучшению корпоративных практик, опираясь на лучшие мировые практики ESG. И будем впредь придерживаться этой стратегии в сотрудничестве со Сбером, нашим давним партнером», — отметил генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

Сбер и АО ХК «СДС-Уголь» также планируют повышать информированность бизнес-сообщества о методах контроля экологических показателей при реализации инвестиционных проектов, лучших практиках в области ESG-трансформации и использовании современных технологий.

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