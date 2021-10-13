Бизнес-омбудсмен Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам

Омбудсмен России по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова предложила продавать алкоголь по QR-кодам, чтобы нарастить темпы вакцинации. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, введение подобных мер для посещения фитнеса и ресторанов не влияет на уровень заболеваемости, но в розничной торговле алкоголем такие ограничения могут подействовать.

«Эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это [QR-коды — прим. ред.] будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн, и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому возможно это бы дало результат», — пояснила бизнес-омбудсмен.

В то же время повторное введение QR-кодов может ударить по ресторанам, которые пытаются закрыть предыдущие убытки, пояснила она.

«Мы сейчас видим статистику из регионов, в которых вводятся коды — это выручка, упавшая на 80-90%, как это было в Москве в период эпидемии <...> Москву в тот момент отчасти спасли веранды, сейчас время к зиме, я думаю, что удар будет еще более серьезный, очень надеюсь, что до этого не дойдет», — сказала Татулова.

Бизнес-омбудсмен подчеркнула, что продолжительные ограничения в работе сферы ресторанного бизнеса приведут к потере «вообще всех работников».

«Она находится в постоянной зоне риска, поэтому из нее есть массовый отток людей. Поэтому, если над ней будут продолжать ставить эти эксперименты и превращать ее в кнут для тех, кто должен привиться, то я не знаю, с чем мы останемся. Цены в ресторанах за последние полгода поднялись уже, я думаю, что на 40%», — резюмировала Татулова.

Когда QR-коды были введены в Москве, представители ресторанной отрасли написали письмо в мэрию города с просьбой отказаться от этой системы. По словам самого бизнеса, столичные власти, принимая решение об отмене QR-кодов, учли их пожелания.