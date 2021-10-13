Россию назвали перспективным рынком для инвестиций из-за энергетического кризиса

Россия становится перспективным рынком для вложений трейдеров из-за энергетического хаоса и роста цен на ресурсы в мире. К тому же укрепление рубля стало привлекать инвесторов. Об этом сообщает Bloomberg.

Рубль в текущем месяце укрепился больше всех остальных валют на рынках развивающихся стран, а российские ценные бумаги демонстрируют отличные показатели на фоне падения курса акций конкурентов из других государств.

«Цены на энергоресурсы пока что будут высокими, поэтому компании в странах-экспортерах лишь только выигрывают в ложившейся ситуации», — рассказал главный специалист по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай.

Отмечается, что из-за происходящего в мире на рынке энергетики на Россию стали все чаще обращать внимание, золотовалютные запасы которой сейчас превышают $610 млрд.

Кроме того, продолжающийся рост цен на нефть будет увеличивать доходность и дивиденды акций энергетических компаний. В свою очередь, это повлияет на рубль, который будет укреплять свое положение.

Ранее посол Европейского союза Маркус Эдерер рассказал, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей.