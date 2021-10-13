Карлос Гон объяснил свой побег из Японии в Ливан

Бывший глава Nissan Motor Co Карлос Гон заявил, что лишь сбежав из Японии в Ливан, он мог защитить себя от японской прокуратуры. Об этом сообщает телеканал NHK.

«Я решил, что уголовный процесс в Японии не сможет меня защитить, поскольку прокуратура выигрывает 99,4% всех дел. Меня преследовали, а с моей семьей обращались несправедливо. Единственный способ защитить себя — это покинуть Японию», — сказал предприниматель.

По его словам, прокуратура Японии обязана передать все материалы расследования ливанским властям, чтобы суд прошел в Ливане. Гон подчеркнул, что является гражданином этой страны и не может быть передан японским властям.

Вспоминая свой побег, бизнесмен рассказал, что перевозили его в ящике для музыкальных инструментов, который не стали сканировать на пунктах досмотра.

19 ноября 2018 года Гон был арестован в Японии по подозрению в нарушении финансового законодательства страны. Весной 2019 года за него внесли залог. До суда, который был намечен на весну 2020 года, он тайно покинул страну без разрешения японских властей.

Ранее сообщалось, что причастные к побегу Карлоса Гона из Японии американцы были приговорены к тюрьме.