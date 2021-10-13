В Минтрансе рассказали о сроках завершения сертификации самолета МС-21

Замминистра транспорта Российской Федерации Игорь Чалик сообщил, что сертификация отечественного пассажирского самолета МС-21 должна завершиться в декабре. Это заявление он сделал на парламентских слушаньях в Совете Федерации «О развитии инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в РФ», пишет РИА Новости.

По его словам, плановое окончание сертификации МС-21 приходится на декабрь этого года.

«Вот буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане. В декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован», — указал чиновник.

МС-21 — российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, представляет собой глубокую модернизацию пассажирского Як-42. Предполагается, что основную конкуренцию МС-21 составит китайский самолет Comac C919, но, вместе с тем, МС-21 претендует на ту же коммерческую нишу, что и Boeing 737 MAX с Airbus A320neo.

Ранее сообщалось, что новый гражданский лайнер МС-21 начнет выполнять регулярные рейсы в следующем году.