Трамп готов продешевить с продажей люксового отеля в Вашингтоне

Экс-президент США Дональд Трамп близок к продаже своего люксового отеля в Вашингтоне Trump International. Цена сделки может составить $370 млн. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Отель может приобрести инвестиционная компания из Майами CGI Merchant Group. На сегодняшний день переговоры о покупке прав на использование здания находятся в «продвинутой» стадии.

Пятизвездочный отель Trump International был открыт в сентябре 2016 года в центре Вашингтона. Он занимает историческое здание бывшего почтамта 1899 года постройки. Компания Trump Organization бывшего американского лидера получила права аренды на здание в 2012 году на условиях выплаты $3 млн в год на протяжении 60 лет. Также не менее $200 млн было вложено в реконструкцию. При этом в 2020 году Трамп хотел продать свой отель за $500 млн. Однако сделка не состоялась, так как потенциальные покупатели предложили менее $250 млн.

Ранее сообщалось, что поп-исполнитель Джастин Тимберлейк и его супруга, актриса Джессика Бил, выставили на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе. За дом и участок в 400 соток на Голливудских холмах они просят $35 млн.