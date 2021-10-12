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Сбер начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы

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Максим Блинов/РИА «Новости

Сбер добавил в пакеты услуг по расчетно-кассовому обслуживанию для малого бизнеса четыре востребованных нефинансовых сервиса экосистемы: «Юрист для бизнеса» (устная консультация по правовым вопросам бизнеса), «Бухгалтерия для ИП» (уведомления о приближающихся налоговых событиях), «Работа.ру» (размещение на сайте поиска работы одной вакансии без ограничения по времени) и «Электронный документооборот» (обмен документами с банком и контрагентами). При этом стоимость пакетов не изменилась, а тариф «Легкий старт» остался бесплатным.

«Анализируя потребности наших клиентов, мы поняли, что одних только банковских сервисов недостаточно даже для небольших компаний. Более того, учитывая ограниченность ресурсов, малый бизнес, как никакой другой, нуждается в оптимизации базовых функций — кадровой, юридической, бухгалтерской и документооборота, — которые мы и добавили в наши пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания.

Отмечу, что Сбер — единственный в России банк, который бесплатно предлагает предпринимателям сразу четыре актуальных для бизнеса нефинансовых продукта. В пилотном режиме наш новый сервис был запущен в нескольких регионах, и мы зафиксировали высокий интерес клиентов — каждый пятый клиент воспользовался бесплатными сервисами из пакета. Теперь мы масштабируем решение на всю страну, чтобы наши простые бесплатные сервисы помогли предпринимателям сосредоточиться на развитии бизнеса», — отметил директор дивизиона «Малый и Микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

Сервисы бесплатны в пакетах услуг «Легкий старт», «Набирая обороты» и «Полным ходом». Пакет услуг можно подключить в интернет банке СберБизнес после открытия расчетного счета.

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