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Турбизнес предложил правительству продлить финансирование туристического кешбэка

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Отраслевые ассоциации сферы туризма предложили правительству продолжить финансирование программы туристического кешбэка, сообщает ТАСС.

«Просим в этой связи продолжить финансирование программы туристского кешбэка, сфокусировав продажи туров на периоды со второй декады января по апрель и с октября по декабрь, а также разрешив в целях стимулирования ранних продаж реализацию туров по программе на «низкий сезон» будущего года. Для речных круизов график продаж по программе может быть скорректирован с учетом сроков навигации», — говорится в письме, адресованном премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Авторы письма уточнили, что обратились к премьеру из-за появившейся ранее информации о том, что в правительстве и Минфине РФ признали программу кешбэка недостаточно эффективной и стимулирующей лишь повышение цен на гостиничные услуги. По мнению представителей турбизнеса, с такой оценкой можно согласиться только при реализации программы в отношении продажи туров на высокий летний сезон и период новогодних праздников, когда существующие коллективные средства размещения и так в основном загружены.

Ранее в России приостановилась продажа туров с кешбэком, так как выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана.

Глава Ростуризма Зарина Догузова позднее заявила, что ведомство планирует в текущем году запустить продажи турпакетов с новым этапом кешбэка. По ее словам, в настоящее время в ведомстве прорабатывают эту возможность. Догузова также отметила, что необходимость в дополнительном финансировании для программы кешбэка пока отсутствует.

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