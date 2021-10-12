Отсутствие равного доступа в интернет для женщин привело к потерям свыше $1 трлн

Экономические потери в связи с отсутствием свободного и равного доступа в интернет для женщин превысили $1 трлн. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на исследование Альянса за доступный интернет и фонда World Wide Web Foundation.

В развивающихся странах свободный доступ в интернет имеет лишь треть женщин, в то время как большая часть мужского населения свободно может себе это позволить. Что примечательно, гендерный разрыв в плане цифровизации практически не изменился с 2011 года. Если раньше он составлял 30%, то сейчас 30,4%.

Так, за 2020 год 32 страны с низким уровнем ВВП уже потеряли более $126 млрд. Хотя интернет постепенно становится мощным инструментом для образования и бизнеса, люди, у которых отсутствует доступ к нему, не могут реализовать свой потенциал и не могут внести вклад в цифровую экономику и общее благополучие. Если неспособность обеспечить всем женщинам доступ в интернет продолжится, то к 2025 году страны с низким уровнем дохода рискуют потерять еще $500 млрд, отмечается в сообщении.

При этом достаточно серьезная разница ощущается за счет того, что в развивающихся странах очень высокая стоимость телефонов и сетевого подключения, а также существуют многочисленные социальные нормы, которые запрещают женщинам выходить в интернет.

«Инвестиции в более инклюзивное цифровое будущее позволят государствам усилить экономический рост и устранить неравенство в сфере образования и оплаты труда», — считает директор по цифровому развитию Всемирного банка Бутейна Гермази.

По ее словам, сокращение цифрового гендерного разрыва должно стать для государств, стремящихся восстановить экономику после коронавируса, приоритетной задачей.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков рассказал, что массовый сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других ресурсов показал, что Россия должна развивать собственные интернет-платформы.