Fitch: Россия заработает $50 млрд из-за роста цен на нефть и газ

Доходы российского бюджета от экспорта энергоресурсов в 2021 году могут вырасти почти на 70% или на $50 млрд по сравнению с прошлым годом в связи с высокими ценами на нефть и газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рейтингового агентства Fitch.

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко рассказал, что в этом году поступления в бюджет от нефтегазового сектора могут составить около $125 млрд. Это на $50 млрд больше доходов 2020-го года и на $40 млрд больше ожиданий аналитиков на 2021 год.

В начале года ожидалось, что средняя цена нефти составит $45 долларов за баррель, а экспортная цена на газ - $200 за тысячу кубометров.

11 октября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре текущего года на лондонской бирже ICE достигла $84,06 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $84 за баррель в октябре 2018 года.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах 11 октября достигла $1123 за тысячу кубометров.