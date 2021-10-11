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Молдавия хочет подписать долгосрочный контракт с «Газпромом»

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Alik Keplicz/AP

Молдавский министр по инфраструктуре Андрей Спыну заявил, что власти страны надеются подписать долгосрочный контракт на поставку газа с компанией «Газпром». Об этом сообщает РИА «Новости».

На прошлой неделе Спыну приезжал в Россию на переговоры о продлении контракта, истекшего 30 сентября.

«В Санкт-Петербурге я встретился с генеральным директором «Газпром Экспорт» Еленой Бурмистровой, мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с «Газпромом», чтобы составить рабочий план», — сказал Спыну.

Он отметил, что попросил Бурмистрову продлить контакт на условиях 2019 года. По его словам, цена, по которой газ сейчас продается в Европе, неоправданно высока для Молдавии.

В настоящее время газ в стране стоит $790 за 1000 кубометров. При этом средняя закупочная цена составляет всего $200.

Ранее аналитики зафиксировали рекордный рост вложений международных инвесторов в российские акции на мировом рынке нефти и газа — за прошлую неделю эта сумма составила $170 млн.

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