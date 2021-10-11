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Названы последствия нехватки медработников в США

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Neil Hall/Pool via AP

На сегодняшний день в США наблюдается острая нехватка рабочей силы. Эта проблема отразилась, прежде всего, в сфере медицины. Так, недостаток медицинских работников привел к тому, что нуждающиеся во врачебной помощи вынуждены ожидать ее слишком долго, из-за чего тысячи американцев оказались в опасности, пишет NBC News.

«Масштабы нехватки рабочей силы оказались огромными. В условиях пандемии мы столкнулись с нехваткой людей, это делает ситуацию в системе общественного здравоохранения чрезвычайно опасной», — рассказал президент Американской ассоциации скорой помощи Шон Бэрд.

Многим медицинским компаниям не хватает квалифицированного персонала, а также работников, которые обрабатывают поступающие звонки. Из-за кризиса в отрасли стало тяжелее удержать врачей и фельдшеров. Согласно опросам, почти треть таких работников увольняется в первый год, около 11% — в первые несколько месяцев.

Кроме того, нехватка работников связана с тем, что количество звонков в медицинские службы в последнее время увеличилось, справляться с поступающими заявками стало намного сложнее. Также отмечается, что зарплаты в отрасли довольно низкие.

«Медработники, которые рискуют своей жизнью, контактируя с зараженными пациентами, получают меньше, чем сотрудники склада в Amazon. Это работа даже безопаснее. В таких условиях становится действительно сложно удерживать людей», — сказал председатель комитета по персоналу Национальной ассоциации техников скорой медицинской помощи Роберт Лакриц.

В итоге часть медицинских компаний попросту закрылась или объединилась с другими, чтобы как-то выжить в сложившихся условиях.

Ранее сообщалось, что в фармацевтике, а также в производстве медицинских изделий и оборудования в России в третьем квартале 2021 года более чем наполовину выросло количество новых вакансий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели считают, что отсутствие работников может замедлить развитие всей отрасли.

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