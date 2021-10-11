Стало известно, как россияне проведут свой отдых в ноябре

Почти каждый четвертый россиянин проведет приближающиеся ноябрьские праздники дома за просмотром телевизора, чтением книг или просто ничегонеделанием. Об этом свидетельствуют данные опроса аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» (имеется в распоряжении «Газеты.Ru»).

При этом на втором месте после домашнего отдыха у россиян оказалась работа. Так, 23% опрошенных сообщили, что на ноябрьские праздники выпадают рабочие дни. На третьем месте с результатом в 19% оказались путешествия по России.

Также, 15% опрошенных в длительные выходные поедут на дачу, а 7% отправятся за границу. Еще 6% опрошенных отправятся в гости к родственникам, а 4% собираются провести дни в походах по музеям, театрам, выставкам, кафе и ресторанам.

В этом году россияне отдыхают с 4 по 7 ноября. Это связано с празднованием Дня народного единства. При этом 3 ноября будет сокращенный рабочий день.

Ранее россияне рассказали, какое время года и какой день недели считают самыми продуктивными. Так, наиболее эффективное время для работы – зима. Об этом сообщили 22% опрошенных. Весной и осенью чувствуют прилив рабочей энергии по 15% респондентов. Лето — наименее продуктивный сезон для 13% россиян.