Покупателей призвали смириться с высокими ценами на продукты

Покупатели продуктов по всему миру должны смириться с высокими ценами. Данный процесс был неизбежен из-за пандемии коронавируса. Об этом BBC News рассказал глава американского продовольственного концерна Kraft Heinz Мигель Патрисио.

«Для роста цен есть несколько причин. Так, из-за пандемии коронавируса нарушились поставки необходимых для производства продуктов. Также на фоне восстановления мировой экономики производство не поспевает за спросом, а удорожание энергии повысило издержки производителей», — считает глава концерна.

По его словам, цены на продовольствие так и продолжат расти. Это связано с тем, что население планеты неуклонно растет и потребление все увеличивается. При этом площадь полезных плодородных земель не увеличивается.

В свою очередь, сама компания Kraft Heinz уже повысила цены более чем на половину своей продукции в США и будет делать это и на других рынках по всему миру, отметил Патрисио.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что рост стоимости удобрений и их нехватка на мировых рынках могут привести к продовольственному кризису и нехватке продуктов питания в 2022 году.