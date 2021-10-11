Представитель «Талибана*» назвал главные источники доходов движения

Главными источниками доходов захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» являются налоговые поступления и пошлины. Об этом в интервью ТАСС рассказал представитель движения, замминистра информации и культуры во временном афганском кабмине Забихулла Муджахид.

По его словам, в дальнейшем «Талибан» планирует получать доход от добычи полезных ископаемых.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. 31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных. 7 сентября талибы объявили состав нового временного правительства Афганистан.

Ранее Забихулла Муджахид рассказал, что талибы ведут переговоры с Россией о признании своего правительства и открытии посольств.