Российские акции на нефть и газ выросли до исторического максимума

Аналитики зафиксировали рекордный рост вложений международных инвесторов в российские акции на мировом рынке нефти и газа — за прошлую неделю эта сумма составила $170 млн. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

«Рынки и спрос на углеводороды резко восстанавливаются после падения в 2020 году, в то время как из-за ковида и зеленой повестки дня этот сектор оказался сильно недоинвестирован в последние полтора года. В итоге страны Европы и Азии начали сталкиваться с дефицитом газа», — сказал директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов.

Газета уточняет, что особый интерес проявляется к акциям «Газпрома» и ЛУКОЙЛа.

«В итоге обороты с акциями «Газпрома» на Московской бирже составили по итогам недели более 250 млрд рублей, что вдвое больше показателя предшествующей недели и максимальный показатель за всю историю», — пишет издание.

Эта сумма в два раза превышает показатель прошлой недели и является максимальным за всю историю.

4 октября в ходе торгов на Московской бирже акции «Газпрома» обновили исторический максимум. На пике бумаги компании торговались по 369,9 руб., что на 1,8% больше, чем на момент закрытия торгов 1 октября (363,25 руб.).