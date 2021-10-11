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В Московской области зафиксировали рекордный спрос на склады

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Depositphotos

Директор департамента складской и индустриальной недвижимости компании Knight Frank Константин Фомиченко сообщил, что объем сделок со складами в московском регионе за девять месяцев текущего года вырос почти на 75% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Эксперт отметил, что это рекордное значение за всю историю рынка, пишет «РИА Недвижимость».

По информации Фомиченко, объем сделок за указанный период достиг 1,86 млн кв. м.

«По итогам 2021 года мы установим новую планку по объему спроса на складские площади в московском регионе на уровне 2,4-2,6 миллиона квадратных метров», — добавил глава подразделения Knight Frank.

По мнению специалиста, основным драйвером рынка с начала 2020 года остается интернет-торговля.

Ранее «Газета. Ru» писала, что а первом полугодии в Москве и области зафиксирован рекордный рост объема сделок на рынке складской недвижимости. Склады — это новый ритейл, говорят аналитики JLL о взрывных темпах развития рынка складской недвижимости.

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