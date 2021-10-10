Политолог Дубови: позиция Австрии по «Cеверному потоку-2» после ухода Курца не изменится

Научный координатор Центра евразийских исследований Венского университета, научный директор Института политики безопасности Александр Дубови спрогнозировал политику Австрии по отношению к газопроводу «Северный поток-2» после ухода в отставку канцлера Себастьяна Курца. Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его словам, назначение нового канцлера Австрии никак не повлияет на внешнюю политику страны, потому что Курц останется главой партии, имеющей большинство в парламенте.

«Позиция австрийского правительства в отношении России и проекта «Северный поток — 2» останется такой же, какой она является сейчас», — сказал Дубови.

Он добавил, что Австрия в ближайшее время будет больше сконцентрирована на внутренних проблемах, а вопросы отношений с Россией и позиция по «Северному потоку — 2» не приоритетны на данный момент. Политолог считает, что позиция Австрии будет зависеть от позиции Германии и нового немецкого правительства.

Ранее Курц объявил, что уходит в отставку на фоне расследования о его причастности к коррупционным действиям. По словам Курца, он предложил президенту страны Александеру Ван дер Беллену назначить временно исполняющим обязанности канцлера министра иностранных дел страны Александра Шалленберга, при этом сам политик намерен остаться главой Австрийской народной партии и занять место в Национальном совете (нижней палате парламента).