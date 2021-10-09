New York Post: власти США в 2 раза увеличили ссуду галерее, покупающей картины Байдена

Федеральный заем нью-йоркской галерее Жоржа Бергеса, которая выставила на продажу 15 картин Хантера Байдена, после вступления его отца в должность вырос более чем вдвое. Об этом сообщает газета New York Post.

При этом заем был одобрен Управлением малого бизнеса в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса в прошлом году. Изначально объем выделяемой поддержки составил 150 тысяч долларов. Однако 26 июля, незадолго до покупки картин сына президента, эта сумма была увеличена до 350 тысяч долларов.

В дополнение к ссудам галерея SoHo получила от государства почти 80 тысяч долларов двумя платежами в апреле 2020 года и феврале 2021 года на зарплаты сотрудникам во время пандемии. При этом в ее штате числятся всего два человека.

Ранее Хантер Байден признался, что курил пармезан вместо наркотиков. Как рассказал сын главы Белого дома, который много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости, временами у него наблюдалась очень острая ломка. По словам Байдена-младшего, из-за этого он готов был употребить то, что даже отдаленно напоминало наркотик.