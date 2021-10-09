На Украине оценили контракт Венгрии и России по поставкам газа

Венгрия заключила выгодный контракт с российским «Газпромом». Об этом заявил бывший замглавы МВД Украины Геннадий Москаль, сообщает РИА «Новости».

«Каждая страна ищет, где дешевле… Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия», — сказал Москаль.

По его словам, украинскому президенту Владимиру Зеленскому и дипломатам «не надо было спать», чтобы не упустить транзит газа через Украину.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль признал, что Венгрия имела право на контракт с РФ по поставкам газа. При этом он отметил, что подобное поведение неподобающее для европейских партнеров, так как в кризис необходимо объединяться и совместно отвечать на вызовы, которые возникают.

Новый контракт на поставку газа между Россией и Венгрией сроком действия до конца 2036 года был заключен 27 сентября. В соглашении есть возможность пересмотра условий через 10 лет.

Киев при этом раскритиковал Будапешт за новое соглашение с «Газпромом». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны обратятся в Европейскую комиссию для оценки соответствия нового газового контракта между Россией и Венгрией европейскому законодательству в области энергетики.