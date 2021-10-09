Polskie Radio: «Газпром» поднимает цены на газ ради запуска «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, и его противники, в том числе и Польша, не смогут этому помешать, сообщает Polskie Radio.

По мнению аналитиков, Европа испытывает острый дефицит газа, что и спровоцировало рост цен на топливо до рекордных отметок. Как, в частности, заявил аналитик Войцех Якубик, это обусловлено действиями «Газпрома», который «умышленно уменьшает» объемы поставок топлива в Европу до минимума.

Польские эксперты считают, что «Северный поток — 2» является одним из «инструментов шантажа» России в зарубежной политике, а немецкое правительство это поддерживает. «Газпром», заявляют они, рассчитывает на то, что текущая нехватка газа на европейском рынке вынудит ЕС ускорить процесс сертификации газопровода.

Тем не менее специалисты сходятся во мнении, что запуск «Северного потока — 2» сдержать не получится.

Ранее в Германии заявили, что Россия не виновата в высоких ценах на газ в Европе. В свою очередь, европейские эксперты выразили мнение, что газовый кризис вызван внутренними причинами.