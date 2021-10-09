В трех регионах России остановили полеты в малые аэропорты

Авиакомпания «Сибирская легкая авиация» («СиЛА») и ее «дочка» «Аэросервис» приостановили перевозки пассажиров внутри Республики Алтай, Забайкальского края и Томской области из-за новых требований к безопасности малых аэродромов, сообщает РБК.

«СиЛА» и «Аэросервис» — единственные перевозчики между малыми аэропортами в этих трех регионах. По словам основного владельца авиакомпании Андрея Богданова, администрации регионов были заранее уведомлены о прекращении полетов, работа перевозчика была остановлена на 15 посадочных площадках.

Гендиректор горно-алтайского аэропорта Сергей Круглов рассказал, что местные жители отнеслись к новости о прекращении полетов «крайне негативно». В период осенне-зимнего сезона в регионе часто закрыты дороги из-за снега и гололеда, а «СиЛА» летала три раза в неделю из Горно-Алтайска в труднодоступные и отдаленные населенные пункты — села Кош-Агач и Усть-Кокса.

Полеты пришлось приостановить из-за решения правительства о повышенных требованиях к транспортной безопасности на посадочных площадках и вертодромах. Для их выполнения малым аэропортам необходимо установить специальные ограждения с сигнализацией, организовать контроль доступа и видеонаблюдение, установить системы связи, оповещения, сбора и обработки информации, провести интернет, создать штат из групп быстрого реагирования, организовать круглосуточное патрулирование и осмотр взлетно-посадочной полосы.

Модернизация в соответствии с новыми требованиями обойдется в сумму от 13 до 50 млн рублей.