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«Делимобиль» подаст документы на IPO с экс-премьером Италии в совете директоров

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Евгений Самарин/РИА «Новости»

Российский сервис краткосрочной аренды автомобилей «Делимобиль» подаст документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает ТАСС.

В компании также сообщили, что бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци стал членом совета директоров российской компании.

«Маттео Ренци является членом нашего совета директоров с августа 2021 года», — сказали в «Делимобиль».

Там добавили, что с 2018 года Ренци представляет Флоренцию в качестве сенатора Итальянской Республики, а с февраля 2014 года по декабрь 2016 года господин Ренци занимал пост премьер-министра Италии в качестве лидера Демократической партии.

Каршеринг «Делимобиль» — российский сервис краткосрочной аренды автомобилей, который работает с 2015 года. Сервис доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Туле и Казани, а суммарный парк компании составляет более 15 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что ретейлер «ВкусВилл» и «СПБ Биржа» готовятся к первичному публичному размещению акций в США.

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