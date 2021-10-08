«Газпром» повысил прогноз средней экспортной цены газа в Европу

«Газпром» повысил прогноз по средней цене экспорта газа в 2021 году в Европу с $270 до $295-330 за 1 000 кубометров. Об этом сообщает Bloomberg.

«Ориентир по показателю может быть еще выше, если спотовые цены на газ останутся на текущих уровнях до конца года», — отмечается в материале.

Ранее сообщалось, что резкий рост цен на газ в Европе может негативно сказаться на репутации России как надежного поставщика энергоносителей. Об этом заявил посол Европейского союза Маркус Эдерер.

По его мнению, с российской стороны должна быть определенная обеспокоенность, поскольку это может привести к ускорению процесса замещения газа в Европе возобновляемыми энергоресурсами. Также, по его словам, может пострадать репутация России как надежного поставщика, если создастся впечатление, что она не может или в данный момент не хочет отреагировать на растущий спрос.

Кроме того, по его словам, отсутствие реакции российской стороны может быть расценено как попытка оказать давление с целью ускорения ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».