Крупнейший поставщик электроэнергии в Германии прекращает работу из-за роста цен

Первый крупный поставщик электроэнергии в Германии компания Immergruen, более известная как Meisterstrom, неожиданно сообщила многим своим клиентам из разных регионов о прекращении услуг. Это может быть связано с резким ростом цен на энергоносители, сообщила газета Handelsblatt.

Как отмечается, компания прекратит поставки электроэнергии с 19 октября, при этом организация официально причину не объясняет, говорится в публикации немецкого издания.

В свою очередь, онлайн-площадка для сравнения предложений Verivox проинформировала пользователей о том, что компания попросила ее 6 октября прекратить посредничество в публикации тарифов на электроэнергию и газ.

«Мы выполнили этот запрос и с 6 октября больше не представляем тарифы от Immergruen на портале», — сообщили в Verivox.

Ранее стало известно, что Россия с 1 октября увеличит поставки электроэнергии по линии электропередачи «Амурская – Хэйхэ» в три раза. Ежедневное время работы с полной загрузкой увеличится с 5 до 16 часов в сутки. Данная мера должна позволить смягчить ситуацию с электроснабжением в Китае.