Лукашенко готов бесплатно рекламировать продукты под брендом «Ябатька»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности бесплатно рекламировать продукцию предприятий Белкоопсоюза — если они будут выходить под маркой «Ябатька». Об этом он сообщил на собрании, кадры которого распространила его пресс-служба.

«Если вы это под маркой «Батька» или еще там что-то придумаете, «Ябатька» сейчас модно, и если вы хотите это продавать под такой маркой — бесплатно, милости прошу, буду рекламировать вашу продукцию. Только пошевеливайтесь», — сказал Лукашенко.

Президент Белоруссии вспомнил, как летом он посетил пекарню в Свислочи, где попробовал хлеб. Позднее директор этого предприятия заявила о популярности плетенки и ее новом народном названии — батькова.

Слово «ябатька» — неологизм, возникший в среде белорусской оппозиции, обозначающий сторонников Лукашенко и участников провластных мероприятий.

Ранее Лукашенко заявил, что в настоящий момент белорусские граждане страны хотят простых драников и смаженки.