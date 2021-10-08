Бывший вице-президент ГК «ПИК» Лефель арестован на два месяца

Бывший вице-президент группы компаний «ПИК» Александр Лефель, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, арестован на два месяца, передает ТАСС.

«Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Александра Лефеля меры пресечения в виде заключения под стражу до 7 декабря», — сказала пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

Ранее сообщалось, что ущерб по делу бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля составляет 100 млн рублей.

Следствие вменяет Лефелю два эпизода мошенничества. По данным агентства, ГК «ПИК» признана потерпевшей по делу ее бывшего вице-президента и оказывает содействие следствию.

Как сообщает РБК, выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства.

До этого сообщалось, что Александра Лефеля задержали в Москве по делу о мошенничестве в крупном размере.