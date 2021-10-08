«Портал DA» представил обновленную версию мобильного приложения

Новая версия мобильного приложения «Портала DA» была представлена в рамках III ежегодного бизнес-завтрака «Деловая осень — 2021». Теперь приложение доступно в AppStore, сообщает пресс-служба Сбера.

В версии 2.0 «Портала DA» появилась новая интеллектуальная рекомендательная система, улучшенный интерфейс и навигация, а также новый чат для коммуникаций с продавцами. Кроме того, теперь в приложении можно найти актив не только для покупки, но и для аренды.

«Портал DA» планирует запустить для своих клиентов-покупателей сопровождение полного цикла сделки до конца текущего года. Сервис дочерней компании АБК — «Агент в торгах» — позволит любому клиенту принять участие в торгах, а весь процесс поиска объекта, регистрации и участия в аукционе за него выполнят профессионалы АБК. Также при помощи сервиса электронной регистрации договоров от Сбер А пользователь «Портала DA» сможет дистанционно оформить право собственности на недвижимость.

На сегодняшний день на «Портале DA» размещено более 10 тыс. активов на сумму 315 млрд руб. Продавцами являются более двух тысяч пользователей, это как частные, так и государственные компании, банки, арбитражные управляющие, организаторы торгов.. Активы продавцов на «Портале DA» размещаются бесплатно и напрямую общаются с потенциальными покупателями.