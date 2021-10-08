ПИК объяснил претензии к бывшему вице-президенту компании Лефелю

Ущерб по делу бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Алекснадра Лефеля составляет 100 млн рублей, сообщает ТАСС.

Следствие вменяет Лефелю два эпизода мошенничества. По данным агентства, ГК «ПИК» признана потерпевшей по делу ее бывшего вице-президента и оказывает содействие следствию.

Как сообщает РБК, выявлены факты мошеннического расходования денежных средств компании, в том числе привлеченных средств дольщиков строительства.

Ранее сообщалось, что Александра Лефеля задержали в Москве по делу о мошенничестве в крупном размере. Представители следствия ходатайствуют о заключении подозреваемого под арест. Материалы данного дела пока неизвестны.

В ближайшее время Тверской суд изберет Лефелю меру пресечения.

Ранее экс-замминистра просвещения Марина Ракова была арестована на два месяца. Как сообщалось ранее, она стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей.