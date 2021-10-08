Эрдоган потерял доверие к главе ЦБ из-за безостановочного роста цен в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял доверие к главе Центрального банка Турции Шахапу Кавджиоглу. Это произошло после того, как стало известно о медленном выполнении требований по снижению инфляции в стране, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

На сегодняшний день в Турции стремительно растут цены, в сентябре инфляция достигла 19,58%. Из-за этого президент Эрдоган требовал снизить ключевую ставку, надеясь, что уменьшение стоимости заимствований должно сдержать инфляцию, отмечается в сообщении.

В свою очередь, глава турецкого ЦБ Шахап Кавджиоглу придерживался иной, более консервативной точки зрения, поэтому регулятор понизил ставку с 19% только до 18%.

Однако турецкий лидер оказался недоволен тем, что данное решение было принято так поздно. Это связано с тем, что глава турецкого Центробанка заступил в должность более полугода назад и за все это время не было предпринято ни одной попытки по сдерживанию инфляции. Кроме того, цены так и продолжили расти, что не оправдало надежд Эрдогана.

«Доверие президента к главе ЦБ подорвано. От него ждали быстрого снижения ставки. Вместо этого в течение нескольких месяцев сохранялась одна и та же процентная ставка», — заявил изданию один из источников.

Ранее неожиданное решение Реджепа Эрдогана освободить от должности предыдущего главу Центробанка обвалило турецкую нацвалюту. Эксперты посчитали, что обесценивание лиры может «перекинуться» на валюты других развивающихся стран, включая Россию.