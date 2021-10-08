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«Бесполезное решение»: экономист не увидел смысла в прокладке Польшей нового канала на Балтике

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Cezary Aszkielowicz/Agencja Gazata/Reuters

Если Польша проложит канал через Балтийскую косу, то никакого «удара по Москве» в этом случае не будет. От данного действия выиграет лишь только российская сторона, а само заявление польской правящей партии «Право и справедливость» по возможной реализации данного плана «бесполезно и не имеет смысла». Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов.

«У Польши есть доступ в залив, который ограничен Балтийской косой, но особого экономического значения он не имеет. У поляков хорошо развито портовое хозяйство на других участках и зачем им еще рыть канал – непонятно», — считает эксперт.

По словам экономиста, никаких новых транспортных потоков Польша не сможет получить, если прокладка канала действительно произойдет.

«Скорее всего, партия Ярослава Качиньского делает пропагандистские заявления, так как удар по Москве вообще невозможен. Наоборот, товарооборот российских предпринимателей может увеличиться. Кроме того, эти заявления больше всего нужны лишь для зарабатывания политических очков, то есть это просто внутриполитическая пропагандистская акция», — заключил Колганов.

Ранее сообщалось, что возможная реализация планов председателя правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского проложить канал через Балтийскую косу позволит ему совершить «удар по Москве». Но по мнению польского издания Gazeta Wyborcza, это лишь приведет к обогащению российских бизнесменов.

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