Аналитик спрогнозировала курс рубля к концу года

Аналитик ФГ «Финам» Анна Зайцева в беседе с агентством «Прайм» рассказала, что к концу текущего года курс доллара будет в диапазоне 71,5-74 рублей.

Она спрогнозировала, что российская валюта до конца года может укрепиться до 71,5 за доллар, а может подешеветь до 74 за доллар. По словам эксперта, в настоящее время для рубля складывается благоприятная ситуация. Она отметила, что поддержку можно в том числе ожидать и от Банка России, если регулятор на ближайшем заседании примет решение повысить ставку до 7%.

Также Зайцева отметила позитивное влияние на рубль нефтяного фактора. Она заявила, что до конца года цена нефти марки Brent ожидается в диапазоне $78-82 за баррель.

«В связи с чем спрос на валюты стран-нефтеэкспортеров, в том числе рубль, будет сохраняться на высоком уровне», — сказала специалист.

7 октября стало известно, что курс доллара впервые с июня опустился ниже 72 рублей.

Ранее аналитик Зайцева заявила, что одной из главных угроз для российской валюты остается вероятность ухудшения эпидемиологической обстановки.