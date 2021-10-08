Названы критерии оценки московских ресторанов экспертами Michelin

Директор по коммуникациям «Мишлен Россия» Ольга Серкова в беседе с РИАМО рассказала про критерии оценки московских ресторанов экспертами Michelin.

Michelin — это самый известный и влиятельный из гастрономических рейтингов мира.

Специалист отметила, что методология этого ресторанного гида неизменна, прозрачна и действует уже свыше 120 лет по всему миру. Для него оценку проводят независимые инспекторы, сотрудники группы Michelin. Они соблюдают анонимность и строгие этические правила, такие как, например, оплата счета за еду.

По словам Серковой, есть пять критериев оценки качества блюда. Речь идет о качестве и происхождении ингредиентов, авторском стиле шеф-повара, его мастерстве и технике, балансе вкусовых качеств: соленый, сладкий, кислый, горький.

«Подача блюд не должна терять качества при смене сезона», — продолжила директор по коммуникациям «Мишлен Россия».

Она также отметила, что информация о личности эксперта, времени посещения ресторана и какого именно заведения держится в тайне, то есть неизвестно, кто из посетителей является инспектором гида, а также когда и куда он или она придет.

5 октября стало известно, что в ежегодном рейтинге 50 лучших ресторанов мира — The World's 50 Best Restaurants, — презентация которого прошла в Антверпене, два московских ресторана показали худшие результаты.