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«Газпром» объяснил неучастие на торгах газом на бирже

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Газпром» объяснил неучастие на торгах газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) рано начавшимся отопительным сезоном, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на члена правления компании, начальника департамента Геннадия Сухова.

«Сегодня есть заявление о том, что «Газпром» не принимает участие в суточных торгах, начиная с сентября месяца мы приостановили. Но никто не знал, что такая сложится ситуация, когда у нас с 12 сентября уже по многим регионам началось отопление. И где-то с 17-го числа включились такие крупные города, как Москва и Санкт-Петербург», — пояснил Сухов, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

Он отметил, что решение о прекращении участия в торгах принимается в зависимости от погодных условий перед отопительным сезоном.

«К концу сентября мы вышли на режимы, когда перебор по суточным объемам потребления от плановых показателей достигал 250 миллионов. Ну какие тут могут быть торги? Причем, мы еще не обеспечили до конца плановых заданий по закачке [в подземные газовые хранилища — «Газета.Ru»]», — резюмировал Сухов.

Ранее стоимость газа в Европе упала ниже $1000.

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