Сбер продолжит выдавать «зеленые» и ESG-кредиты по сниженным ставкам

Сбер намерен наращивать поддержку компаний, которые инвестируют в «зеленые» технологии и придерживаются принципов ESG (ESG — Environmental, Social and Governance, экологическая, социальная и управленческая ответственность), рассказал на деловом бранче Сбера «Сельское хозяйство и ESG-трансформация: вызовы и возможности» в рамках выставки «Золотая осень — 2021» первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Углеродная нейтральность – это когда страна говорит о том, что выбросы углерода будут равны его поглощению. На данный момент страны с весом в 70% мирового ВВП заявили о намерении достичь такой нейтральности. Это значит, что страна не будет пускать на свою территорию продукцию с высоким углеродным следом, что обернется ограничениями экспорта. В этом году российский сельскохозяйственный экспорт составит почти $31 млрд, это рекордный показатель. Тремя ведущими странами-импортерами сельхозпродукции из РФ являются Китай, Евросоюз и Казахстан», — отметил Ведяхин.

При этом он подчеркнул, что Китай и Казахстан объявили об углеродной нейтральности к 2060 году, а Евросоюз – к 2050 году. Более того, ожидается, что это требование будет расширяться.

«Все это, безусловно, несет угрозу для экспорта сельхозпродукции. Да, пока она не вошла в первую волну введения трансграничного углеродного регулирования, но это только вопрос времени. Наша задача как государства – развивать экономику и обеспечивать высокий рост ВВП. Переход на «зеленые рельсы», снижение углеродной интенсивности позволяет активно расти. Например, мы видим, что одна добавка слов о CO2-нейтральности или снижении выбросов улучшает маржинальность на 30-50%. Лояльность сотрудников увеличивается на 15-20%, когда с ними говорят об экологических инициативах. Таким образом, «зеленая» повестка – она про деньги», — пояснил Александр Ведяхин.

По его словам, до 2050 года в сельское хозяйство потребуется инвестировать примерно 3,6 трлн рублей, чтобы соответствовать стратегии углеродного развития. Первый зампред правления Сбера признает, что это большая сумма, но в целом (возможно, с привлечением внешних заимствований) реальная и подъемная.

«Сбер будет и дальше с большим удовольствием кредитовать сельхозтоваропроизводителей. У нас уже есть так называемая «зеленая таксономия» — четкое определение того, что такое «зеленый» кредит и ESG-кредит. «Зеленый» - это только про углерод и экологию, а ESG – это и экология, и социальная ответственность, и ответственность по управлению. При выдаче обоих упомянутых видов кредитов Сбер готов давать льготные условия и снижать процентную ставку. Дело в том, что в перспективе эти предприятия гораздо более стабильны: их продукция более востребована, в том числе на экспорт. В итоге собственники таких предприятий, как и кредиторы, остаются в выигрыше. Риск ниже, и ставка ниже», — пояснил Ведяхин позицию банка.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, в свою очередь, отметил, что в настоящее время мир переживает глобальные изменения — из-за пандемии он сталкивается с вызовами, с которыми раньше никогда не сталкивался.

В сложившихся условиях, по словам главы ведомства, на первый план выходят переход на «зеленые» стандарты ведения сельского хозяйства, вопросы изменения климата, развитие селекции и генетики, укрепление кадрового потенциала, в также повышение качества жизни в сельской местности. Министр подчеркнул, что необходимо обеспечить высокий уровень продовольственной доступности для мирового сообщества, но при этом соблюдать экологическую безопасность.