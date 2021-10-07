Болгария хочет продлить газовое соглашение с «Газпромом»

Болгарская госкомпания «Булгаргаз» разрабатывает стратегию переговоров и готовится к будущим контактам с «Газпром экспортом», чтобы заключить долгосрочное соглашение между Москвой и Софией на поставку газа. Об этом пишет болгарская газета «24 часа», ссылаясь на слова исполнительного директора предприятия Николая Павлова.

Действующий контракт с российским холдингом истекает 31 декабря 2022 года, поэтому болгарская сторона спешит продлить его.

«Нам нужна безопасность и надежность поставок. «Газпром» — надежный поставщик, и мы тоже очень корректны. Есть вещи, которые можно улучшить в интересах обеих сторон», — отметил исполнительный директор «Булгаргаза».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала переход на «зеленую» энергетику решением энергетического кризиса в Европе. По ее словам, в долгосрочной перспективе это решение поможет решить проблему роста цен на газ. Поэтому максимально быстрая реализация перехода на «зеленую» энергетику необходима, чтобы Европа стала энергетически независимой.