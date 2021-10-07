Россиян предупредили о налогах за получение некоторых переводов на карту

Ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин рассказал, что некоторые перечисления на банковские карты могут облагаться налогом, сообщает «Прайм».

Уткин напомнил, что если деньги на карту приходят непосредственно от работодателя, они не подлежат дополнительному налогообложению.

Однако в ряде случаев из денежных средств могут вычесть НДФЛ. Например, если обладатель карты выиграл деньги в лотерее или букмекерской конторе.

«Здесь есть «окно» в четыре тысячи рублей. То есть если выигрыш составил десять тысяч, то налог будет платиться только с 6 тыс. рублей. При любом раскладе — это 13%», — пояснил Уткин.

При выигрыше в рекламной акции налог составит 35%, но может превысить и 50%.

Кроме того, налогом будет облагаться и доход от сдачи жилья. Уткин порекомендовал владельцам таких квартир зарегистрироваться в качестве самозанятых и самостоятельно оплачивать 4% от стоимости арендной платы. Юрист также напомнил, что «впервые вставших на учет» ждет налоговый вычет в 10 тыс. рублей.

Ранее специалист напомнил россиянам о скрытых налогах, заложенных в цену приобретаемой продукции.