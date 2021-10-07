Биткоину предсказали рост до $100 тысяч

На сегодняшний день у биткоина есть все возможности, чтобы достичь отметки в $100 тыс., и все дороги к этому пути открыты. Об этом в своем микроблоге в Twitter рассказал аналитик TradingView Дмитрий Лавров.

По словам аналитика, рынок криптовалюты снова набирает обороты и в целом становится оптимистичен. Поэтому у биткоина есть все шансы, чтобы преодолеть $100 тыс. Это стало возможным благодаря тому, что цифровая валюта смогла пережить основное сопротивление со стороны регуляторов.

«Дорога к самому высокому значению за все время и выше открыта», — отметил специалист.

По данным торгов 7 октября, максимальная цена криптовалюты составляла почти $54,4 тыс. При этом в начале недели биткоин стоил в районе $48 тыс.

Ранее генеральный директор криптобанка Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал о том, что Эдвард Сноуден был прав в том, что объявленная Китаем «война против криптовалют» уже не влияет на динамику крипторынка. Несмотря на усиление регуляторного давления со стороны развитых государств, криптовалюты будут постепенно укрепляться и идти в рост за счет своей привлекательности для инвесторов. По словам эксперта, вполне возможно увеличение цены биткоина в 10 раз.