«Ростех» будет печатать авиадетали на 3D-принтере

Центр аддитивных технологий госкорпорации «Ростех» получил лицензию Минпромторга на серийное производство изделий аддитивным методом. Это первое предприятие в России, подтвердившее свои возможности по массовой промышленной 3D-печати в интересах авиации, сообщила пресс-служба компании.

При помощи полученной лицензии можно серийно изготавливать при помощи технологии 3D-печати комплектующие для вертолетов, самолетов и двигателей.

«Авиастроение – одна из наиболее наукоемких отраслей промышленности, к которой предъявляются повышенные требования безопасности. Лицензия подтверждает соответствие этим требованиям и позволяет изготавливать продукцию серийно», – отметил генеральный директор АО «ЦАТ» Владислав Кочкуров.

При помощи трехмерной печати можно будет сократить срок изготовления отдельных компонентов с нескольких месяцев до трех недель. Кроме того, напечатанные комплектующие будут меньше по массе, но при этом сохранят все свои свойства и не будут уступать в надежности.

Ранее сообщалось, что испытания «умной» транспортной парашютной системы провел холдинг «Технодинамика», который входит в состав госкорпорации «Ростех». Известно, что от своих предшественников разработка отличается автоматизированным комплексом управления. Он позволяет десантировать грузы весом в четверть тонны и приземляться с повышенной точностью.