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Россияне рассказали, почему не обращаются за льготами

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

Больше половины опрошенных россиян (57%) не пользуются различными мерами социальной поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Росгосстрах Жизнь».

Чаще остальных не пользуются никакими видами социальной поддержки жители Петербурга (64%), Дальнего Востока (61%) и Приволжья (61%).

По словам 33%, они не обращаются за социальной поддержкой, потому что не догадываются о существовании льгот, вычетов и других подобных мер. Еще 24% заявили, что не пытаются оформить выплаты, так как не считают их необходимыми.

Чаще о мерах социальной поддержки знают женщины (48,2%), чем мужчины (36,6%).

Пользуются различными мерами поддержки — льготами, выплатами и налоговыми вычетами — 43% участников опроса, причем 22% респондентов заявили, что стараются получить поддержку каждый раз, когда узнают о такой возможности.

В опросе приняли участие 1 503 человек из всех федеральных округов.

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