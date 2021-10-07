Россияне рассказали, почему не обращаются за льготами

Больше половины опрошенных россиян (57%) не пользуются различными мерами социальной поддержки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Росгосстрах Жизнь».

Чаще остальных не пользуются никакими видами социальной поддержки жители Петербурга (64%), Дальнего Востока (61%) и Приволжья (61%).

По словам 33%, они не обращаются за социальной поддержкой, потому что не догадываются о существовании льгот, вычетов и других подобных мер. Еще 24% заявили, что не пытаются оформить выплаты, так как не считают их необходимыми.

Чаще о мерах социальной поддержки знают женщины (48,2%), чем мужчины (36,6%).

Пользуются различными мерами поддержки — льготами, выплатами и налоговыми вычетами — 43% участников опроса, причем 22% респондентов заявили, что стараются получить поддержку каждый раз, когда узнают о такой возможности.

В опросе приняли участие 1 503 человек из всех федеральных округов.