Политолог Рар заявил, что Европа проиграла в борьбе с «Северным потоком-2»

Немецкий политолог Александр Рар в разговоре с «Вечерней Москвой» прокомментировал заявление ФРГ по газопроводу «Северный поток-2».

По его словам, в Европе есть силы, которые судорожно требуют от отдельных стран, чтобы «Северный поток-2» начал работать, чтобы дополучили дополнительные объемы газа для Европы, говоря о нужде в нем.

«А есть такие силы, особенно в Брюсселе, которые просто на все закрывают глаза: они же не платят за электричество в своих офисах и дома. И вот они придерживаются идеологии, что раз начали бороться с «Северным потоком — 2», то надо продолжать так себя вести и ни в коем случае нельзя давать проекту зеленый свет», — добавил Рар.

Политолог считает, что Европа проигрывает в этой борьбе, делает все себе в ущерб.

Ранее федеральное сетевое ведомство ФРГ пригрозило оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG «немедленным» разбирательством, если компания не сможет подтвердить соответствие газопровода требованию законодательства Европейского союза.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.