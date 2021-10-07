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Экономист Ракша предупредил о возможном повторении кризиса 2014 года

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Московская биржа

Экономист Денис Ракша предположил, что возможное изменение курса Федеральной резервной системы США (ФРС) в сторону более жесткой денежной политики может привести к повторению мирового кризиса 2014 года. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его оценке, если США прекратят давать рынкам деньги, на которые растут пузыри на фондовом рынке, и одновременно ФРС начнет повышать ставку, то это приведет к кризису, как в 2014 году.

Эксперт напомнил, что тогда это привело «к жуткому обвалу нефтяных цен и курсов сырьевых валют».

О кризисе в другой отрасли рассказал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев. По его словам, высокие цены на газ в Европе могут погрузить отрасль в кризис. Нынешние цены топ-менеджер назвал «неадекватными».

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