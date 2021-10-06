Американский суд готов принять от Тинькова $448 млн по налоговому делу

Суд в Калифорнии распорядился принять от российского бизнесмена Олега Тинькова $448,96 млн в рамках сделки о признании вины в налоговых преступлениях. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Клерк суда северного округа Калифорнии должен принять от подсудимого денежный перевод, чек или денежный ордер на сумму 448,96 миллиона долларов», — говорится в документах суда.

Ранее Тиньков в ходе заседания суда в США признал вину по одному из предъявляемых ему обвинений в рамках дела о нарушении налогового законодательства США. Тиньков согласился на сделку с американским правосудием -— в ее рамках бизнесмен до вынесения приговора должен заплатить около $506 млн — в качестве компенсации за нанесенный США в 2013 году ущерб в размере $248 525 339, на который были начислены проценты и пени.

Оглашение приговора пройдет 29 октября.

Позже стало известно, что Минюст США запросит для бизнесмена еще один штраф в размере $250 тыс. Тиньков также проведет год под надзором