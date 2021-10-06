Экс-премьер Финляндии Ванханен пригрозил России отказом Европы от топлива

Бывший премьер-министр Финляндии и депутат Матти Ванханен заявил, что переход Европы на возобновляемые источники энергии сильно ударит по России, сообщает Yle.

«По моим оценкам, дела России будут очень плохи», — сказал он.

В свою очередь, член парламента Кай Мюккянен рассказал, что Финляндия сможет отказаться от энергоресурсов и перейти на углеродную нейтральность в течение 15 лет.

6 октября фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.

В связи с таким резким ростом группа стран Евросоюза, куда вошли Франция, Испания, Чехия, Румыния и Греция, предложила провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе. Кроме того, власти этих стран призвали установить общие правила по объемам запасов газа.