Биткоин подорожал почти на $4000 за час

Стоимость биткоина в ходе торгов за час выросла примерно на $3,9 тыс. и достигла $54,78 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи Binance.

По данным торгов, максимальная цена криптовалюты на 16.17 мск. составляла почти $55,56 тыс. впервые с 12 мая. При этом час назад биткоин стоил $51,7 тыс.

Как уточняет портал CoinMarketCap, биткоин дорожал на 9,24% за сутки.

За первый квартал криптовалюта увеличилась вдвое в цене — до $58,7 тыс. с примерно $29 тыс. по данны на конец 2020 года. В апреле был достигнут исторический рекорд в $64,85 тыс.

24 сентября цена биткоина за час упала более чем на $3 тыс. (6%) после того, как Народный банк Китая (НБК) объявил о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции. Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоина и других цифровых активов классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Под запрет попали и услуги, которые криптовалютные биржи предоставляют жителям КНР.

Эдвард Сноуден позднее заявил в своем Twitter-аккаунте, что ограничительные меры против криптовалют, которые были введены в Китае, лишь укрепили биткоин.