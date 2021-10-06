Эксперт Fitch прогнозирует новые скачки цен на газ

Рынок в настоящее время пытается нащупать равновесную цену газа, и в Европе еще возможны ее скачки. Такое мнение выразил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко, передает РИА «Новости».

Он отметил, что до сих пор не названа точная дата запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Это, по мнению эксперта, один из факторов, влияющих на стоимость газа. Кроме того, пока неизвестно, насколько сильно «Газпром» — основной поставщик газа в Европу — сможет и захочет увеличить поставки, когда газопровод все же будет запущен, добавил Маринченко.

По словам специалиста, по мере приближения отопительного сезона участники рынка все больше начнут переживать относительно нехватки газа. Текущий уровень цен неустойчив, и нельзя исключить их дальнейшего роста, особенно если сценарий физической нехватки газа будет материализоваться, выразил мнение представитель Fitch.

Маринченко пояснил, что в условиях такой сильной неопределенности цены на газ могут меняться очень резко, как в положительную, так и отрицательную сторону.

В среду, 6 октября, фьючерсные цены на газ в Европе достигли очередного рекордного значения, превысив отметку $1900 за тысячу кубометров.