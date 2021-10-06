Глава Еврокомиссии призвала больше инвестировать в «зеленую» энергетику

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала больше инвестировать в «зеленую» энергетику на фоне энергетического кризиса в Европе, сообщает ТАСС.

«Мы должны всегда подчеркивать, что пока цены на газ взлетают вверх, цены на возобновляемые источники энергии за последние годы несколько снизились и остаются стабильными, поэтому в долгосрочной перспективе нам необходимо инвестировать в возобновляемую энергию, которую ЕС производит самостоятельно в отличие от углеводородов, которые он импортирует», — заявила фон дер Ляйен перед саммитом «ЕС — Западные Балканы».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Европейскую комиссию в энергетическом кризисе в Европе.

Венгерский премьер отметил, что его страну энергетический кризис не затронул, однако Венгрия столкнулась с проблемами, вызванными «зеленой» политикой ЕС и призвал реформировать ее.