Цветы ко Дню учителя в России подорожали на 10%

Цветы в России ко Дню учителя подорожали в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ритейлеров.

День учителя в России отмечают 5 октября.

Отмечается, что средний чек покупки за букет цветов 2-4 октября текущего года составил 2 645 руб., что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и на 21% по сравнению с 2019 годом. Объем продаж в натуральном выражении увеличился на 41% в сравнении с прошлым годом, но оказался на 10% ниже в сравнении с позапрошлым годом.

При этом, как сообщает компания «Эвотор», средняя цена на букет ко Дню учителя увеличилась за год на 12% — до 1 154 рублей. Компания проанализировала данные чеков 800 тыс. смарт-терминалов «Эвотор».

Ранее учитель обществознания Курушской школы имени Н.П. Самурского Алмас Эскеров рассказал «Газете.Ru», что в Дагестане на День учителя принято дарить не цветы, а сувениры ручной работы или традиционные сладости, приготовленные учениками.